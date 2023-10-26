Данил Глебов: в матче с «Локомотивом» постараемся показать то же самое, что и с «Ахматом»

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о предстоящем матче 13-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча с железнодорожниками состоится в субботу, 28 октября. Начало игры — в 16:30 мск. Матч пройдёт в Ростове‑на‑Дону.

«Какая задача стоит перед нами? Ничего конкретного нет. Есть задача играть так, как мы хотим, прессинговать так, как мы хотим. Постараемся показать то же самое, что и с «Ахматом». У нас всё для этого есть», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

В воскресенье, 22 октября, «Ростов» в родных стенах оказался сильнее «Ахмата» — 3:0. После 12 туров южане занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 13 очков.