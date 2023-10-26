Защитник «Крыльев Советов» Бейл: Гарре молод и может попасть в сборную Аргентины

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о перспективах Бенжамена Гарре.

«Конечно, Гарре может попасть в сборную Аргентины. Он всё ещё молод. Я не думаю, что он сможет попасть туда в этом году, но если он продолжит совершенствоваться, забивать и отдавать голевые, в будущем он попадёт в состав. Почему нет?» — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи об интересе к Гарре со стороны «Зенита». На минувших выходных, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», в котором петербуржцы одержали уверенную победу со счётом 3:1. После результата этого матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).