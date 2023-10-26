Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Божович: русские футболисты быстро зазнаются и снижают требования к себе

Божович: русские футболисты быстро зазнаются и снижают требования к себе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Амкара», московского «Динамо», «Ростова» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович назвал главный недостаток российских футболистов.

«Русские действительно очень быстро зазнаются, требования к самим себе снижают. В России чуть-чуть хорошо заиграл, и тебя сразу возвышают до небес, говорят, что ты крутой, даже если ты не такой. И ты сам начинаешь так думать, а потом опускаешься в болото», — приводит слова Божовича «РИА Новости Спорт».

В России Божович начал работать с 2008 года, возглавив пермский «Амкар». После этого черногорский специалист успел побыть главным тренером ряда российских клубов, включая «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Москву». Последним местом работы 55-летнего Божовича является тульский «Арсенал», из которого он ушёл в 2022 году. Вместе с «Ростовом» Миодраг выиграл Кубок России, а с «Амкаром» дошёл до финала этого турнира.

Материалы по теме
Божович: Аленичева убрали бы из «Спартака» с такими результатами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android