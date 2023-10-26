Гендир «Ахмата»: если у нас есть претензии к судейству, выскажем их Мажичу, а не публично

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что не будет говорить о претензиях к департаменту судейства в публичном поле.

«Если у нас есть претензии, мы их выскажем лично департаменту судейства, Мажичу, а не в публичном пространстве. Судейскому корпусу есть к чему стремиться. Я думаю, что они это понимают», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Милорад Мажич занял пост руководителя департамента судейства летом 2023 года. Ранее с критикой в адрес работы арбитров выступил президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев.

«Ахмат» после 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства грозненцы сыграют с «Зенитом» на выезде. Встреча состоится 28 октября, начало — в 19:00 мск.