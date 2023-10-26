Каманцев: все, кто смотрит футбол, понимают — решения ЭСК после 12-го тура предсказуемые

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев прокомментировал решения ЭСК по матчам 12-го тура РПЛ.

«Все, кто смотрит футбол, понимали, что решения ЭСК будут предсказуемыми. ЭСК признал ошибочными все моменты, которые были в СМИ», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Каманцев признал, что ошибки, которые допустили судьи в матчах 12-го тура Российской Премьер-Лиги, сложно объяснить. По словам функционера, повторение подобного просто недопустимо.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные сборные от участия в международных турнирах. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначения на международные матчи и работали только на внутренней арене. При этом в РПЛ и в Кубке страны используется система VAR.