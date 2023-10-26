Оуэн: у Беллингема есть всё, чтобы стать великим футболистом

Экс-форвард мадридского «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался об игре полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема.

«Станет ли Беллингем следующим обладателем «Золотого мяча» из Англии»? Вполне возможно, безусловно. Он особенный игрок. Для того чтобы выиграть «Золотой мяч», нужно быть лучшим в классной команде. Если «Реал» выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов, Джуд может добиться подобного достижения.

В Англии уже все привыкли к игре Джуда. Он не только отличный футболист, но и замечательный парень, очень приятный. У Джуда есть всё, чтобы стать великим футболистом. Несмотря на возраст, он смел и решителен.

Один из ключей к успеху в иностранном чемпионате – быстрая адаптация. Нужно говорить на местном языке, знать обычаи, вливаться в общество. И Джуд всё это делает, хочет как можно скорее заговорить по-испански», – приводит слова Оуэна Marca.

В текущем сезоне Беллингем провёл за «Реал» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.