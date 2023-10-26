Рио Фердинанд попросил новое руководство «Юнайтед» сделать то, что не смогли Глэйзеры

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд обратился к миллиардеру Джими Рэтклиффу, который в скором времени может стать новым владельцем клуба.

«Я думаю, что был вполне последователен в своём мнении о том, что проблема недостатка общения с болельщиками — это одна из сфер, над которой нужно провести работу. Если мистер Рэтклифф собирается приобрести 25% акций «Манчестер Юнайтед», то ему действительно следует заняться этой сферой и сделать футбольный клуб более прозрачным.

Во многом именно отсюда проистекает истерия — незнание всегда является проблемой, которая может создавать разные ситуации, и это позволяет другим людям распускать слухи о клубе, которые не обязательно соответствуют действительности», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.