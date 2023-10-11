Рио Фердинанд назвал лучшего центрального защитника в АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кого из игроков считает лучшим в Английской Премьер-лиге (АПЛ) на позиции центрального защитника.

«Салиба очень хорош, он всегда спокоен с мячом и без мяча. Но я не думаю, что он бы так преуспел без сильного партнёра, ведь Габриэль тоже достоин похвалы. Лучший центральный защитник лиги? На данный момент я считаю таковым Стоунза», – приводит слова Фердинанда Metro.

Джон Стоунз перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Эвертона». Сумма трансфера составила € 55,6 млн. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в одном матче АПЛ.

После восьми туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 18 очков. В следующем туре команда встретится с «Брайтоном», матч состоится 21 октября.