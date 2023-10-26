«Балкани» — «Астана»: гости вновь вышли вперёд

Сегодня, 26 октября, проходит матч 3-го тура группы С Лиги конференций между косовским «Балкани» и казахстанской «Астаной». Встреча идёт на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине, Косово. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск.

На восьмой минуте Оганесян с передачи Эбона открыл счёт.

На девятой минуте Куч после подачи Криёзиу быстро сравнял счёт.

На 24-й минуте Бейсебеков вновь вывел гостей вперёд.

Напомним, «Балкани» располагается на второй строчке с тремя очками. А «Астана» находится на последнем, четвёртом месте без очков. Лидером группы С Лиги конференций является «Виктория Пльзень» с шестью очками.