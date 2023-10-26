Игрок «Манчестер Сити» Силва рассказал, против какого защитника он хотел бы сыграть

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, с каким футболистом он хотел бы сыграть, а также о том, против какого защитника ему бы хотелось попробовать свои силы.

«Я хотел бы сыграть с Иньестой. Мне нравится стиль его игры. У нас разные рабочие ноги: он правоногий футболист, а я — левша, но при этом у нас похожие позиции на поле. Также он был одним из тех игроков, за которыми я наблюдал, когда был моложе.

Если говорить о защитнике, против которого я бы с удовольствием сыграл, то я бы назвал Паоло Мальдини. Я знаю, что для меня было бы очень тяжело играть против него, но это был бы потрясающий опыт, так как он один из лучших игроков в истории», — приводит слова португальского полузащитника ESPN.