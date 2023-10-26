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Непомнящий: РФС не стоит спешить с переходом в Азию

Непомнящий: РФС не стоит спешить с переходом в Азию
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Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился мнением о рассмотрении исполкомом Российского футбольного союза (РФС) вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в ноябре или декабре текущего года.

«Что может дать возможный переход в Азию нашим командам или национальной команде России? Тут есть три конкретных момента. Во-первых, там будет всего три или четыре страны, которые смогут быть конкурентоспособными против нас. Тут можно назвать Южную Корею, условную Австралию и Иран.

Во-вторых, участие в еврокубках всегда приносит коммерческую прибыль, АФК не настолько богата, как УЕФА, и это будет просто нерентабельно. Считаю, что не стоит рисковать и лучше запастись терпением», — приводит слова Непомнящего RT.

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