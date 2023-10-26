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«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл «Бешикташ» в ЛК

«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл «Бешикташ» в ЛК
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Сегодня, 26 октября, проходил матч 3-го тура группы D Лиги конференций между норвежским «Будё-Глимт» и турецким «Бешикташем». Встреча шла на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу норвежцев.

На 29-й минуте Альберт Грёнбек с передачи Сондре Сёрли открыл счёт.

На 59-й минуте Фарис Мумбанья увеличил преимущество.

На 64-й минуте Нино Жугель сразу после выхода на замену забил гол, после просмотра VAR мяч отменили.

На 88-й минуте Салтнес сделал счёт разгромным.

На 90+2-й минуте Мо забил в свои ворота и не дал сыграть Хайкину «на ноль».

Напомним, за норвежский клуб выступает российский голкипер Никита Хайкин, который появился в матче с первых минут и пропустил лишь один гол от своего партнёра. Кроме того, за турецкую команду был заявлен экс-игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, который всю игру провёл на скамейке запасных.

После трёх сыгранных матчей в Лиге конференций «Будё-Глимт» находится на второй строчке с четырьмя очками. «Бешикташ» располагается на последнем, четвёртом месте с одним очком.

Лига конференций . Группа D. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Грёнбек – 29'     2:0 Мумбанья – 58'     3:0 Салтнес – 87'     3:1 Мо – 90+1'    
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