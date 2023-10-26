«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл «Бешикташ» в ЛК

Сегодня, 26 октября, проходил матч 3-го тура группы D Лиги конференций между норвежским «Будё-Глимт» и турецким «Бешикташем». Встреча шла на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу норвежцев.
На 29-й минуте Альберт Грёнбек с передачи Сондре Сёрли открыл счёт.
На 59-й минуте Фарис Мумбанья увеличил преимущество.
На 64-й минуте Нино Жугель сразу после выхода на замену забил гол, после просмотра VAR мяч отменили.
На 88-й минуте Салтнес сделал счёт разгромным.
На 90+2-й минуте Мо забил в свои ворота и не дал сыграть Хайкину «на ноль».
Напомним, за норвежский клуб выступает российский голкипер Никита Хайкин, который появился в матче с первых минут и пропустил лишь один гол от своего партнёра. Кроме того, за турецкую команду был заявлен экс-игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, который всю игру провёл на скамейке запасных.
После трёх сыгранных матчей в Лиге конференций «Будё-Глимт» находится на второй строчке с четырьмя очками. «Бешикташ» располагается на последнем, четвёртом месте с одним очком.
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