Клопп прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в матче с «Тулузой» в Лиге Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Тулузой» (5:1).

«Мы были терпеливы и сделали много хороших вещей. Мы забивали отличные голы в самые подходящие моменты. Никто не травмировался, это тоже хорошо. Против нас играть непросто. Они упорно боролись. Мы знаем, что должны быть готовы к выездной игре в Тулузе. Я с нетерпением жду этого матча, ну а сегодня для нас был хороший вечер», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

После трёх туров «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив девять очков. «Тулуза», в свою очередь, занимает второе место, набрав четыре очка.

В следующем туре «Ливерпуль» вновь сыграет с «Тулузой». Матч состоится 9 ноября.