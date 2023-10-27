«Манчестер Юнайтед» объявил о рекордном годовом доходе

«Манчестер Юнайтед» заявил о выручке в размере £ 648,4 млн ($ 783,5 млн) за последний финансовый год, что является рекордом английской Премьер-лиги, сообщает ESPN.

Общий доход по сравнению с предыдущим годом вырос на 11%, несмотря на то, что в прошлом сезоне «МЮ» выступал в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. Также клуб сообщил об убытках в размере £ 42,1 млн ($ 50,9 млн).

Траты на зарплаты в «Манчестер Юнайтед» за этот период снизились на £ 52,8 млн ($ 63,8 млн) — до £ 331,4 млн фунтов ($ 400 млн), что было связано с изменениями в составе и отсутствием команды в ЛЧ. Одним из высокооплачиваемых футболистов, покинувших клуб, является Криштиану Роналду.

В отчёте говорится, что никакие дивиденды владельцам клуба — семье Глэйзеров и другим акционерам — не выплачивались.

Ранее сообщалось, что британский миллиардер Джим Рэтклифф близок к покупке 25% акций «МЮ» и хочет получить влияние на спортивную составляющую работы клуба.

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Роналду поучаствовал в промо-ролике боя Фьюри и Нганну: