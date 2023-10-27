Пельистри: Манчестер — это только «Юнайтед». Вы не увидите ни футболок, ни флагов «Сити»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри высказался об атрибутике «Сити» на городских улицах.

«Манчестер — это только «Юнайтед». Вы не увидите ни футболок, ни флагов «Сити». Иногда мы с моей девушкой выходим на улицу и говорим -давай попробуем найти хоть одну — и не видим их», — приводит слова Пельистри журналист Мартин Чаркеро в соцсети Х (ранее Твиттер) со ссылкой на Carve Deportivo.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 мск.

21-летний Пельистри перешёл в стан «красных дьяволов» в октябре 2020 года из уругвайского «Пеньяроля». С того момента вингер дважды отправлялся в аренду в испанский «Алавес», где провёл вторую часть сезона-2020/2021 и весь сезон-2021/2022. Контракт Пельистри с «МЮ» действует до июня 2025 года с опцией продления ещё на сезон. В текущем сезоне игрок принял участие в шести играх клуба.