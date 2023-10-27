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Экс-игрок «Зенита» Малком рассказал, за счёт чего быстро адаптировался в Саудовской Аравии

Экс-игрок «Зенита» Малком рассказал, за счёт чего быстро адаптировался в Саудовской Аравии
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Бывший футболист «Зенита» Малком, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», рассказал, за счёт чего быстро адаптировался в Саудовской Аравии.

«Я человек, который любит шутить и смеяться, поэтому адаптироваться было легко из-за присутствия большого количества коллег, которые общались и смеялись вместе со мной. Для меня было честью принять участие в Национальном дне Саудовской Аравии и надеть национальный костюм этой страны. Также было особенным узнать о новой культуре, частью который были танцы в саудовском костюме. Но это было легко для меня, потому что я люблю танцы», — приводит слова Малкома Ariyadhiah.

Напомним, Малком перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно из санкт-петербургского «Зенита».

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