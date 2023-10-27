Игорь Акинфеев: на мой характер серьёзно повлиял отец

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о своём детстве и высказался о родителях, которые помогали ему на начальных этапах спортивной карьеры.

«Я убеждён, что человек рождается с определённым характером и развивает его в будущем. Кто-то мягкотелый, кто-то твёрже, кто-то сентиментальный. Одинаковых людей не бывает. При этом жизненные ситуации закаляют и дают импульс – или рухнешь, или встанешь и пойдёшь дальше. В мире нет ни одного человека, который только улыбается, а на него с неба падают деньги (если есть, отзовись!). Все мы проходим через испытания.

На мой характер серьёзно повлиял отец. Когда он привёл [меня] в манеж ЦСКА, заставлял бесконечно выбивать мяч от ворот. Было много слёз. Потом ругал за голы. Конечно, он не хотел меня обижать, но когда ты подросток, ещё многого не понимаешь. В том числе эти тренировки помогли в будущем прийти к важной мысли: как бы меня ни уничтожали во взрослом футболе, я не сдамся. Очень ценю шанс, который мне дали родители. Они видели, что я невероятно хочу играть, и делали для этого всё. И не только они – одно время на тренировки меня возила бабушка. Каждый день. Мне никогда не говорили, что на это нет времени или возможностей. Отправляли на сборы и турниры за границу. Денег не хватало, поэтому отец таксовал по ночам. Меняли рубли, чтобы отправить в Италию или Югославию – давали по 100-200 долларов. Открыли дорогу. Теперь я говорю своим детям, что буду им во всём помогать и не загонять в рамки. Сын занимается футболом, но если завтра ему надоест и он пойдёт на бокс или станет химиком-технологом – пожалуйста. Это его выбор, который я поддержу. Маленький человек – это всё равно другая голова, другие мысли. Ты не можешь постоянно контролировать ребёнка. Есть моменты, когда нужно сказать «стоп», но нельзя всё решать за него.

Я взрослел в 90-е. Вы понимаете, что это за время: в академии мы тренировались на гаревом поле, не было воды, грязные раздевалки. Играли на полях из камней. Да, на таких больно, но это закаляет. И я так любил футбол, что никакое гаревое поле и камни не пугали. В этом есть и существенный плюс: когда появляются другие условия, становится ощутимо легче. Так у нас было со старой «Песчанкой» после прихода Евгения Гинера: два новых поля, прекрасные раздевалки, кафе. Мы не понимали, что происходит и как это возможно. Была грязь – и вдруг всё настолько цивильно. На молодёжном уровне футболисты тоже проходят через сложности. Но ты сталкиваешься не с классическим давлением, а со сверстниками. Кто-то кому-то не нравится, кто-то кому-то отвесил пенделя. Есть обиды, раздражение, зависть. Я тоже дрался и сталкивался с обзываниями. Думаю, ни один человек не может сказать, что его детство прошло безболезненно. Это жизнь», — приводит слова Акинфеева Sports.ru.