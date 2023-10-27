Ерохин — о выезде в Казахстан: от кумыса игроков «Зенита» сознательно оградили

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал о поездке в Казахстан на товарищеский матч с «Кайратом» (2:2).

«В Казахстане не особо успели что-то посмотреть, потому что прилетели поздно и рано была игра. Так что увидели стадион и какие-то места из окна автобуса. Нас приняли хорошо, собрался полный стадион зрителей. Болельщики «Кайрата» тоже создавали отличную атмосферу. А соперники подарили фингал под глазом на память (улыбается).

Ужин у нас всегда стандартный перед игрой, но тут был ещё бешбармак. Однако от кумыса нас сознательно оградили. Для неподготовленных это опасная вещь — желудок может неправильно сработать. Нурик (Нуралы Алип — Прим. «Чемпионата») сейчас с улыбкой спрашивал, пробовали ли мы кумыс. Но нам повара и тренеры не рекомендовали.

Эти матчи классные – «Сепахан», «Кайрат», «Фенербахче», «Нефтчи». После матча многие болельщики подходили сфотографироваться. Атмосфера позитивная. Большой плюс, что такие матчи есть. В любом случае лучше сыграть с такими соперниками, чем двусторонку на базе», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».