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Экс-хавбек «Челси» Коул: «Ливерпуль» должен выиграть Лигу Европы

Экс-хавбек «Челси» Коул: «Ливерпуль» должен выиграть Лигу Европы
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Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул заявил, что «Ливерпуль» должен выиграть Лигу Европы.

«Это не их турнир. Они играют не там, где нужно. Если бы «Ливерпуль» выступал в Лиге чемпионов, мы бы говорили, что они могут дойти до финала и, возможно, выиграть его. Но они в Лиге Европы. «Красные» должны выиграть этот турнир. Как только «Ливерпуль» наберёт обороты, их будет очень трудно остановить», — приводит слова Коула BBC.

Мерсисайдцы сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков по результатам девяти проведённых встреч. В группе E Лиги Европы «Ливерпуль» лидирует, выиграв три матча с общим счётом 10:2. Следующий матч команда Юргена Клоппа проведёт на «Энфилде» 28 октября, когда к ней в гости пожалует «Ноттингем Форест».

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