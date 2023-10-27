Как изменить меню «Мои турниры» в Матч-центре и настроить список избранных соревнований

Недавно мы рассказали об улучшениях в Матч-центре. Теперь там, помимо прочего, можно быстро и удобно настраивать список «Моих турниров». Однако турниры можно не только собирать, но и выстраивать в нужном вам порядке. Пока эта функция работает только в десктопной версии, но в будущем появится в мобильной версии и в приложении.

После того как вы отобрали интересующие вас турниры, просто зажмите курсом строку – и перемещайте.

Как вообще собрать «Мои турниры»?

Слева в Матч-центре есть список «Мои турниры»: туда вы можете добавить интересные соревнования. Они появятся в вашей раскладке. Есть несколько вариантов, как это сделать:

напишите там же в поисковой строке название турнира – перейдите на него и нажмите на звёздочку (☆);

прямо в Матч-центре рядом с названием турнира нажмите звёздочку (☆).