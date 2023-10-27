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Экс-наставник «Зенита» Виллаш-Боаш может стать президентом «Порту»

Экс-наставник «Зенита» Виллаш-Боаш может стать президентом «Порту»
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Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может стать президентом «Порту» в 2024 году. Специалист уже выдвинул свою кандидатуру на пост главы португальского клуба, информирует издание Record.

Напомним, Виллаш-Боаш был наставником «Зенита» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом он выиграл три трофея, в том числе стал чемпионом России в 2015-м.

В данный момент Андре Виллаш-Боаш никого не тренирует. Его последним клубом был французский «Марсель». Португальский специалист возглавлял провансальцев в период с 2019 по 2021 год. Помимо вышеперечисленных команд, Андре Виллаш-Боаш также был главным тренером лондонских «Челси» и «Тоттенхэма», китайского «Шанхай СИПГ», «Порту» и «Академики» из Коимбры.

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