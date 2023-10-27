Новосельцев заявил, что у него нет желания возвращаться в футбол

Бывший защитник «Ростова» и «Зенита» Иван Новосельцев признался, что не испытывает желания вернуться в профессиональный спорт. Он заявил, что его круг интересов в жизни не ограничивается игрой в футбол.

«Наверное, в душе я понимал, что закончу чуть раньше, чем это получилось. Когда понял, что не смогу перейти в те варианты (клубов), которые хотел. Были определённые моменты во время выступления за тульский «Арсенал», которые повлияли на моё решение. Но, опять же, я считаю, что всё произошло так, как должно было произойти. У меня не было ни одного раза, чтобы я захотел вернуться в футбол.

Что дальше? Играть за медийные команды — точно нет. Я всегда понимал, что, кроме футбола, у меня есть много интересов в жизни, есть много различной деятельности, которая отражает мой внутренний мир и потребности», — сказал Новосельцев в эфире телеканала «Матч Премьер».