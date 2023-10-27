Кечинов: не думаю, что между Дзюбой и Карпиным до сих пор есть какие-то вопросы

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Локомотивом», а также рассказал, будет ли у нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы дополнительная мотивация против команды Валерия Карпина из-за старого конфликта тренера и игрока.

Сумеет ли «Ростов» развить успех после крупной победы над «Ахматом» и выиграть у «Локомотива»? Мне кажется, что матч будет ничейным. «Локомотив» неплохо играет, да и «Ростов» хорошо себя проявил в последнем матче. Так что не могу отдать предпочтение ни одному из соперников.

Будет ли у Дзюбы дополнительная мотивация против команды Карпина? Не знаю. Но мне кажется, что когда футболист выходит на поле, то не думает об этом. И потом, я не думаю, что между ними до сих пор есть какие-то вопросы», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает 10-е место, набрав 13 очков в 12 матчах. «Локомотив» же располагается на пятой строчке, имея в своём активе 20 очков в 12 играх.