Андрей Червиченко: даже без Промеса «Спартак» сильнее «Факела» по составу

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого воронежский «Факел» будет принимать красно-белых, а также рассказал, повлияет ли отсутствие Квинси Промеса на «Спартак». Напомним, встреча состоится завтра, 28 октября, в 14:00 по московскому времени.

«Даже без Промеса «Спартак» по составу сильнее «Факела». И должен «Факел» обыгрывать. Но, учитывая состояние внутри команды: все движения, которые происходят вокруг и внутри — могут быть любые сюрпризы. Объективно — «Спартак» должен выигрывать. А то, что получится — может быть с точностью да наоборот», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес пропустит предстоящую игру с «Факелом» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Ранее, 22 октября, Квинси Промес был заменён в перерыве матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и клубом «Пари Нижний Новгород». Футболист получил повреждение.

В текущем сезоне «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в 12 турах чемпионата. «Факел» же расположился на 13-й позиции — у воронежского клуба 12 очков в 12 встречах.