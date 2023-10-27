Гвардиола: надеюсь, Онана не сыграет с нами так же, как в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о вратаре «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в преддверии очного матча команд в АПЛ.

«У нас с ним есть общий друг, который очень восторженно отзывался об Андре, но я лично познакомился с ним в Амстердаме. Он исключительный игрок, сейчас выступающий за «Юнайтед».

Всем нужно время для того, чтобы адаптироваться к Лиге чемпионов, не только тренерам, но и игрокам, вратарям. Абсолютно всем. Иногда люди бывают грубоватыми, но я высокого мнения о нём как о голкипере. Надеюсь, что он не сыграет с нами так же, как в финале Лиги чемпионов. Рассчитываю, что мы сможем победить, но перед игрой я всегда ожидаю проявления лучших качеств от игроков соперника. Предпочитаю видеть их сильные стороны, а не недостатки. Он спас команду от гола с пенальти на последней минуте матча с «Копенгагеном» (1:0). В психологическом плане это хороший толчок для них», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 29 октября в 18:30.