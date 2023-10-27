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«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: Малком, Марез и Фирмино выйдут на поле с первых минут

Сегодня, 27 октября, состоится встреча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли». Матч пройдёт на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Аль-Хиляль»: Боно, Аль-Шахрани, Аль-Булайхи, Кулибали, Абдулхамид, Аль-Давсари, Милинкович-Савич, Невеш, Митрович, Малком, Майкл.

«Аль-Ахли»: Менди, Аль-Аммар, Хинди, Ибаньес, Маджраши, Вейга, Кессье, Аль-Маджхад, Сент-Максимен, Марез, Фирмино.

В данный момент «Аль-Хиляль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 10 проведённых матчей. «Аль-Ахли» располагается на пятой позиции, у этой команды 22 очка.