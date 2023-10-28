Каррагер: футбол тен Хага устаревший. При нём клуб тратит много времени на оправдания

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг критике работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
«Манчестер Юнайтед» похож на команду, которая находится в конце своего цикла, а не которая перестраивается после того, как её возглавил новый тренер. Несмотря на три победы подряд, при тен Хаге «Юнайтед» показывает устаревший футбол с симптомами регресса. Команде не хватает стиля и масштаба.
Совсем небольшое количество игроков, приведённых в клуб тен Хагом, стабильно проявляют себя. Но при этом, например, Магуайр и Мактоминей, от которых тренер хотел избавиться минувшим летом за подходящую цену, снова в отличной форме.
Наверняка болельщиков «Манчестер Юнайтед» беспокоит тот факт, что клуб по-прежнему тратит большое количество времени, пытаясь оправдать такие низкие стандарты. Смягчающие факторы в виде отсутствия ясности в составе совета директоров способны долго оказывать влияние на клуб.
С июля 2022 года тен Хаг приобрёл 16 футболистов на £ 400 млн (€ 459 млн). Как ни посмотри, какими бы непопулярными ни были владельцы клуба, этого вполне достаточно для того, чтобы тренер кардинально перестроил команду», — написал Каррагер в колонке в The Telegraph.