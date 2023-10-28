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Каррагер: футбол тен Хага устаревший. При нём клуб тратит много времени на оправдания

Каррагер: футбол тен Хага устаревший. При нём клуб тратит много времени на оправдания
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг критике работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» похож на команду, которая находится в конце своего цикла, а не которая перестраивается после того, как её возглавил новый тренер. Несмотря на три победы подряд, при тен Хаге «Юнайтед» показывает устаревший футбол с симптомами регресса. Команде не хватает стиля и масштаба.

Совсем небольшое количество игроков, приведённых в клуб тен Хагом, стабильно проявляют себя. Но при этом, например, Магуайр и Мактоминей, от которых тренер хотел избавиться минувшим летом за подходящую цену, снова в отличной форме.

Наверняка болельщиков «Манчестер Юнайтед» беспокоит тот факт, что клуб по-прежнему тратит большое количество времени, пытаясь оправдать такие низкие стандарты. Смягчающие факторы в виде отсутствия ясности в составе совета директоров способны долго оказывать влияние на клуб.

С июля 2022 года тен Хаг приобрёл 16 футболистов на £ 400 млн (€ 459 млн). Как ни посмотри, какими бы непопулярными ни были владельцы клуба, этого вполне достаточно для того, чтобы тренер кардинально перестроил команду», — написал Каррагер в колонке в The Telegraph.

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