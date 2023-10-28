Майкл Оуэн назвал фаворита в манчестерском дерби

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Реала Мадрид» Майкл Оуэн высказался о предстоящем манчестерском дерби.

«Я думаю, что на данный момент между «Сити» и «Юнайтед» существует небольшой разрыв. Я думаю, что как только Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед», появились явные признаки того, что команда улучшается, и, очевидно, они провели хороший сезон, пробившись в Лигу чемпионов и выиграв трофей.

Визуально я не был так впечатлен, я подумал, что команде повезло несколько раз. Я не думаю, что выступления соответствовали их результатам, но все дело в трофеях, которые ты выигрываешь, победных матчах и тому подобном. Так что вы готовы списать это со счетов, но в начале этого сезона я был немного разочарован тем, как играл «Манчестер Юнайтед», и я думаю, что «Сити» на данный момент на уровень выше их. Поэтому я бы предпочел победу «Сити», что-то вроде 3-1», — приводит слова Оуэна AS.

Завтра, 29 октября, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча на «Олд Траффорд» начнётся в 19:00 по мск.

После девяти туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место с 21 очком. «Манчестер Юнайтед» расположился на восьмой строчке (15 очков).