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Ангелос Постекоглу: наслаждаюсь каждым днём в «Тоттенхэме». Мы живём мечтой

Ангелос Постекоглу: наслаждаюсь каждым днём в «Тоттенхэме». Мы живём мечтой
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Пастекоглу поделился эмоциями от работу в английском клубе.

«Я наслаждаюсь каждым днём и хочу, чтобы игроки также наслаждались каждым днём. Не потому, что мы занимаем первое место в таблице, а потому, что мы живём мечтой, приятель.

Мы играем за фантастический футбольный клуб, занимаемся любимым делом, а всё остальное — это выполнение тех задач, которые на нас возложены. Для меня важно то, что мы дарим нашим болельщикам радость, веру и надежду. Именно для этого и существуют футбольные клубы. Мы должны продолжать работать в этом направлении», — приводит слова Пастекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

28 октября завершился матч 10-го тура английского чемпионата, где встречались лондонские «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. «Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» со счётом 2:1. «Шпоры» остались на первом месте в турнирной таблице АПЛ, укрепив своё лидерство. Команда набрала 26 очков в десяти встречах.

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