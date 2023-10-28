Георгий Джикия сломал ребро на тренировке. Игрок пропустит около месяца

Защитник московского «Спартака» Георгия Джикия сломал ребро на тренировке. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.

Отмечается, что футболист пропустит около месяца.

Сегодня, 28 октября, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде встретится с воронежским «Факелом». Начало игры — в 14:00 мск. Георгий Джикия в Воронеж не приехал.

В текущем сезоне чемпионата России 29-летний Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 20 очков после 12 матчей. Лидирует «Краснодар» — 28 очков.