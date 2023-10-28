«Енисей» победил «КАМАЗ» в матче 16-го тура Первой лиги

Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и челнинский «КАМАЗ». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Енисей» одержал победу со счётом 2:0.
На 66-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Максим Савельев. На 80-й минуте второй мяч «Енисея» забил аргентинский защитник Херман Феррейра.
В следующем туре «Енисей» сыграет с «Акроном», а «КАМАЗ» — со «СКА-Хабаровск». Оба матча состоятся 6 ноября.
«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко после 16 матчей. «КАМАЗ» находится на 11-й строчке, заработав 20 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (29).
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