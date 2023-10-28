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«Енисей» победил «КАМАЗ» в матче 16-го тура Первой лиги

«Енисей» победил «КАМАЗ» в матче 16-го тура Первой лиги
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Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и челнинский «КАМАЗ». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Енисей» одержал победу со счётом 2:0.

На 66-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Максим Савельев. На 80-й минуте второй мяч «Енисея» забил аргентинский защитник Херман Феррейра.

В следующем туре «Енисей» сыграет с «Акроном», а «КАМАЗ» — со «СКА-Хабаровск». Оба матча состоятся 6 ноября.

«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко после 16 матчей. «КАМАЗ» находится на 11-й строчке, заработав 20 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (29).

Россия - Мелбет Первая лига . 16-й тур
28 октября 2023, суббота. 11:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Савельев – 66'     2:0 Феррейра – 79'    
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