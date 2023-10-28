«Кто быстрее адаптируется к условиям, тот и будет лучшим». Абаскаль — о матче с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с «Факелом». Встреча состоится сегодня, 28 октября. Начало игры — в 14:00 мск.

«Вижу ли общую причину неудачной игры «Спартака» в гостевых матчах? Здесь нет никакой связи. Футбол состоит из отдельных матчей, каждая игра является особенной. Предыдущие или следующие матчи не оказывают никакого влияния на игру с «Факелом». Всё, что мы должны сделать, — это с максимальной концентрацией готовиться к конкретной игре.

Сегодня нет Квинси, бывает, что нет Соболева или Зиньковского, — это футбол. Это часть процесса, это нормально. Бывают разные травмы или какие‑то препятствия, мы должны думать о тех, кто сейчас есть в составе, и концентрироваться на этом.

Дополнительные указания команде в связи с состоянием газона? К сожалению, у нас не было возможности вызвать дождь в Москве. Конечно, если бы могли, то мы бы тренировались всю неделю под дождём, но это невозможно. Тот, кто быстрее адаптируется к условиям, тот и будет лучшим», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».