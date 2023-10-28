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Экс-игрок «Спартака» Баженов: «Зенит» вгрызается в борьбу за первое место

Экс-игрок «Спартака» Баженов: «Зенит» вгрызается в борьбу за первое место
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о текущей форме санкт-петербургского «Зенита».

«Зенит» вгрызается в борьбу за первое место. Матч в Самаре это подтвердил. Мне интересно, как «Краснодар» будет реагировать на то, что сзади догоняют, как он будет готов к этому психологически. Этот тур в этом плане очень важен для краснодарцев.

Матео Кассьерра — игрок, который умеет забивать в том случае, когда команда играет на него. Все играют на него в «Зените» в этом чемпионате. Он раскрылся по‑новому. Ему и карты в руки», — сказал Баженов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В данный момент «Зенит» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 23 очка после 12 проведённых матчей.

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