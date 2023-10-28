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Месси — лучший бомбардир в истории «эль класико». Криштиану Роналду — второй

Сегодня, 28 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» Мадрид. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Аргентинец Лионель Месси (26) возглавляет список лучших бомбардиров истории противостояния мадридского «Реала» и «Барселоны». Португалец Криштиану Роналду с 18-ю забитыми мячами на второй строчке.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории «Эль класико»

1. Лионель Месси («Барселона») — 26 голов.

2. Криштиану Роналду («Реал») — 18.

3. Альфредо Ди Стефано («Реал») — 18.

4. Карим Бензема («Реал») — 16.

5. Рауль Гонсалес («Реал») — 15.

6. Ференц Пушкаш («Реал») — 14.

7. Сесар Родригес («Барселона») — 14.

8. Франсиско Хенто («Реал») — 14.

9. Карлос Сантильяна («Реал») — 12.

10. Луис Суарес («Барселона») — 11.

Сегодня, 28 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» Мадрид. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.