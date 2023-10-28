«Крылья Советов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

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Сегодня, 28 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Команды сыграют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сиваков, Перес, Адамов, Башич, Флорентин, Михайлов, Мансилья, Вера, Воробьёв.

В прошлом розыгрыше чемпионата России команды встречались дважды. В матче 1-го тура победу одержали подопечные Игоря Осинькина (4:2), а встреча в рамках 21-го тура завершилась вничью (1:1).

После 12 сыгранных туров «Крылья Советов» набрали 21 очко и расположились на третьей строчке в таблице. «Оренбург» с 11 очками идёт на 15-м месте.