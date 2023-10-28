Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» повторил свою худшую серию гостевых поражений в чемпионатах России

«Спартак» повторил свою худшую серию гостевых поражений в чемпионатах России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и московский «Спартак». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. «Факел» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Спартак» повторил свою худшую серию гостевых поражений в чемпионатах России. Об этом сообщил статистический портал OptaSports.

Красно-белые проиграли четыре выездных матча в РПЛ подряд – это повторение их антирекорда в чемпионате России. Команда Гильермо Абаскаля проиграла на выезде «Уралу» (2:3), «Краснодару» (0:2), «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2).

Ранее четыре подряд гостевых поражения «Спартак» терпел только в 2004 году при Невио Скале.

Кроме того, «Спартак» не забивает в трёх гостевых матчах РПЛ подряд – это также повторение антирекорда красно-белых.

Материалы по теме
Команда Карпина забила «Локо» уже на 3-й минуте! В РПЛ два мощных матча одновременно! LIVE
Live
Команда Карпина забила «Локо» уже на 3-й минуте! В РПЛ два мощных матча одновременно! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android