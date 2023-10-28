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Малышев: слова Заремы про Абаскаля? Нет смысла комментировать заявления болельщиков

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены бывшего владельца москвичей Леонида Федуна, о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Нет смысла комментировать слова кого-то из болельщиков. Мы работаем и стараемся максимально поддержать тренерский штаб и команду! За результат тоже с них спрашиваем. Я считаю, что Абаскаль находится в рабочем положении, в котором должен добиваться успеха», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня «Факел» обыграл «Спартак» со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов.

Напомним, «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.