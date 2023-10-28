Червиченко: «Спартак» проиграл «Факелу» по делу. Он занимает своё место в таблице

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что красно-белые по делу проиграли «Факелу» (0:2) в МИР РПЛ.

«Спартак» проиграл по делу. Не очень он пытался выиграть. Бегали, но некоторые игроки просто обозначали игру — не рвали жилы, как те же воронежцы. В первом тайме, если бы не поле, спартаковцы могли гореть и 0:1, и 0:2. Всё по делу.

Но ничего сверхъестественного. Поймал себя на мысли, что в «Спартаке» нет ни одного игрока, являющегося самым сильным в чемпионате на своей позиции. Когда такое было? А сейчас таких нет. Поэтому странно, что все хотят, чтобы «Спартак» всех побеждал. Почему кого-то удивляет, что команда находится в середине таблицы, если там средние игроки? «Спартак» занимает своё место в таблице. Где-то он ещё и пару судейских подарков получил. Если их убрать, то они будут ещё пониже. Поэтому «Спартак» занимает своё место, даже с излишком», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.