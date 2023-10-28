Аршавин: не все футболисты «Спартака» показывают должный уровень

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» на выезде уступил воронежскому «Факелу» — 0:2.

«Я вчера предсказал, что «Факел» может дать бой. Так и получилось, к тому же качество поля было на стороне воронежцев. На таком тяжёлом и вязком газоне класс исполнителей нивелируется.

Решение руководства «Спартака» продолжать работу с Гильермо Абаскалем? Результат точно не устраивает боссов красно-белых, но трудно сказать, что подобное выступление только из‑за тренера. Не все футболисты показывают должный уровень», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По итогам 13-го тура «Спартак» набрал 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует «Краснодар». «Быки» имеют 28 очков в активе после 12 игр.