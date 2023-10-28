«Крылья Советов» — «Оренбург»: Перес сравнял счёт

В эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 24-й минуте Бейл на бровке отобрал мяч у Мансильи, получил от Гарре пас в штрафной и вернул аргентинцу, который с левой ноги переиграл Сысуева.
На 67-й минуте Адамов с правого края навесил в центр штрафной, откуда подключившийся к атаке Перес головой отправил мяч в сетку ворот Овсянникова.
В прошлом розыгрыше чемпионата России команды встречались дважды. В матче 1-го тура победу одержали подопечные Игоря Осинькина (4:2), а встреча в рамках 21-го тура завершилась вничью (1:1).
После 12 сыгранных туров «Крылья Советов» набрали 21 очко и расположились на третьей строчке в таблице. «Оренбург» с 11 очками идёт на 15-м месте.
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