Депутат Госдумы Жуков: ещё вопрос, что было хуже — поле в Воронеже или игра «Спартака»

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал поражение красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2).

«Стоит ли играть в такую погоду? Тут один вопрос, что было хуже – поле или игра «Спартака»? Вам как кажется? Мне кажется, что примерно одинаково. Просто плохо «Спартак играл. И, конечно, на таком поле вообще трудно хорошо играть. Там выиграет тот, кто больше хочет.

Насколько сказалось отсутствие Промеса в матче? Да ни насколько. Такое поле больше «Факелу» помогло? Наверное. Мне кажется, они с большей отдачей играли. Больше стремились победить, поэтому и выиграли.

Все говорят о борьбе «Краснодара» с «Зенитом». «Спартак» всё-таки остаётся в этой борьбе за лидерство? Пока что нет. Политика Абаскаля по ротации состава не кажется немного странной? Сейчас уже более-менее, мне кажется, он определился. Тут ещё травмы добавляются. А в целом, конечно, игра не просматривается», — приводит слова Жукова Metaratings.