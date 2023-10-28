Шелия: у «Ахмата» нет опасений, что мы вылетим. У нас есть все ресурсы

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом», а также рассказал, что в грозненской команде нет опасений из-за возможного вылета из РПЛ.

«Когда допускаешь такие ошибки с «Зенитом», то он наказывает. Ташуева уволили, потому что мы от него устали? Кто это сказал? Не знаю, кто от кого устал. После ухода Ташуева был хороший этап и результаты. Но бывает такое, что команда где-то прибавляет, а где-то проваливает. Нужна стабильность. Любая команда переживает спады. В наших силах всё изменить, поэтому есть к чему стремиться. У нас есть всё, чтобы прервать эту полосу.

Нет опасений, что мы вылетим. У нас достаточно квалифицированные футболисты, есть ресурсы для того, чтобы быть снова там, где хотим находиться», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.