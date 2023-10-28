Шелия: «Зенит» пользуется сильными качествами — быстрые атаки. Ничего нового

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия после матча 13-го тура МИР РПЛ с «Зенитом» (1:2) заявил, что питерцы не показали ничего нового: пользовались своими сильными качествами.

«Все знают, что в «Зените» играют сильные футболисты. Команда играет в комбинационный футбол, хорошо владеет мячом. От этого появляются зоны в быстрых атаках, что сегодня и увидели. Ничего нового: пользуются своими сильными качествами», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.