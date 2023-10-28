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Семак объяснил, почему Ренан проигрывает конкуренцию Алипу в «Зените»

Семак объяснил, почему Ренан проигрывает конкуренцию Алипу в «Зените»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в основе сине-бело-голубых на позиции центрального защитника в данный момент играет Нуралы Алип, а не Роберт Ренан.

«Ренан начал хорошо и достаточно уверенно. Потом начало этого сезона сложилось не очень удачно и для команды, и для него лично. Что касается его прогресса на тренировках, сейчас он выглядит гораздо лучше, чем в тот период, когда он не играл. Сейчас будет Кубок, и у него будет хороший шанс побороться за место в стартовом составе.

Почему он сейчас меньше играет? Алип играет неплохо. В этот момент он выиграл конкуренцию. Он хорошо борется, хорош в единоборствах. Минусы есть у всех. Поэтому всё в руках, в данном случае в ногах игроков. Пожалуйста, кто будет лучше, тот и будет играть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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