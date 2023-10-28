Модрич: мы добились важной победы, все довольны. Беллингем — первоклассный парень

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями от победы своей команды в матче 11-го тура чемпионата Испании над «Барселоной» (2:1). Хорватский хавбек появился на поле по ходу встречи, заменив на 63-й минуте коллегу по амплуа Тони Крооса.

«Это был отличный день для нас! Не могу объяснить, что происходит с Беллингемом. Он приехал сюда недавно, но у всех возникает ощущение, будто он играет за нас уже давно.

Все довольны его игрой, его характером и человеческими качествами. Это не совпадение, что он так хорошо адаптировался. Он первоклассный парень, необычный талант. Мне кажется, что даже он не верит в те голы, которые забивает. Теперь ему нужно будет постараться держать подобный уровень.

Сегодняшняя победа – проявление ДНК мадридского «Реала» в чистом виде. Мы все счастливы. Это очень важная победа», – приводит слова Модрича Marca.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забивает в ворота «Барселоны» победный гол:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

После результата матча 11-го тура «Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 28 очков после 11 матчей. «Барселона» находится на третьей строчке, заработав 24 очка.