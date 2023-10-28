Победный дубль Беллингема в «эль класико» — в видеообзоре матча «Барселона» — «Реал»

Сегодня, 28 октября, в матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретились «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В прямом эфире встречу показывал Okko. «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема.

Видеообзор матча «Барселона» — «Реал»

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В начале первого тайма, на шестой минуте Илкай Гюндоган воспользовался ошибкой Орельена Тчуамени и открыл счёт в матче, выведя «Барселону» вперёд. Во втором тайме, на 68-й минуте Джуд Беллингем великолепным дальним ударом сравнял счёт во встрече. В самой концовке матча, на 90+2-й минуте Джуд Беллингем оформил дубль и принёс победу «Реалу» в данном матче со счётом 2:1.

После результата данного матча «Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 28 очков после 11 матчей. «Барселона» находится на третьей строчке, заработав 24 очка.