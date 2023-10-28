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Беллингем — первый игрок «Реала» в XXI веке, забивший 2+ гола в дебютном «эль класико»

Беллингем — первый игрок «Реала» в XXI веке, забивший 2+ гола в дебютном «эль класико»
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Сегодня, 28 октября, в матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретились «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В прямом эфире встречу показывал Okko. «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема.

Таким образом, 20-летний английский полузащитник стал первым игроком «Реала» в XXI веке, забившим 2 и более голов в своём первом «эль класико», сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Видео: Джуд Беллингем забивает победный гол в ворота «Барселоны» в «эль класико»

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

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