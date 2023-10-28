Защитник «Ростова» Мелёхин: играть против Смолова сложнее, чем против Дзюбы

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0), а также рассказал, что играть против нападающего «Динамо» Фёдора Смолова сложнее, чем против форварда железнодорожников Артёма Дзюбы.

«Хороший матч, первый тайм особенно. Самое главное, что выиграли, сыграли «на ноль». Каково играть против Дзюбы? Габаритный нападающий, тяжело с ним бороться. Не думаю, что это самый сложный соперник, против которого приходилось играть. Сложнее было со Смоловым», — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

По результатам матча 13-го тура «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).