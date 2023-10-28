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Игрок «Реала» Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Барселоны»

Игрок «Реала» Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Барселоны»
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Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в очередной раз подвергся расистским оскорблениям. На этот раз фанаты «Барселоны» оскорбляли бразильского футболиста во время «эль класико». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, после замены в самой концовке встречи, на 90+6-й минуте, Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Стоит отметить, что Винисиус, уходя с поля, саркастично поаплодировал болельщикам «Барселоны». Тренер «сливочных» Карло Анчелотти даже потянул игрока за руку в сторону скамейки. Поведение бразильца могло спровоцировать болельщиков каталонской команды. После замены фанаты «Барселоны» оскорбляли Винисиуса на почве расизма, называя его «обезьяной». Один из них бросил в сторону игрока предмет, похожий на банан, но точно неизвестно, что это был за предмет.

Напомним, в недавнем матче Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» играл с «Севильей» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (1:1), местный болельщик также оскорблял вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора на почве расизма.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Сегодня, 28 октября, в матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретились «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема.

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