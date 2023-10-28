Кузьмичёв: поле нивелировало качества игроков «Спартака», но «Факел» заслужил победу

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв прокомментировал поражение красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2).

«Поле абсолютно нивелировало качества игроков «Спартака». В первую очередь в таком матче проявляются бойцовские качества и заряженность. Было много борьбы, приходилось терпеть, играть через не могу. Болельщики потрясающе поддерживали «Факел». По игре «Факел» заслужил победу.

К судейству нет вопросов? В эпизоде с удалением Бабича было видно, что Безбородову подсказали, что Срджану надо дать вторую жёлтую? Было нормальное судейство. Для этого VAR и нужен, чтобы подсказывать в таких моментах, грамотно разбираться в ситуации. В этом эпизоде точно всё по делу.

Виноват ли Абаскаль в поражении от «Факела»? Наверное, в середине поля лучше было выпустить Мартинса, а не Пруцева. Данил хорошо играет, когда поле позволяет, а сегодня было тяжело. Пруцев не смог справиться с полем и показать ту игру, которую он всегда показывает. Всё остальное было нормально», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».